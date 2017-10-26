ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق

القاهرة -(مصراوي)

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لوكالة أنباء رويترز، في مقابلة أجريت معه مساء الأربعاء، إن مدينة "نيوم" العملاقة التي تُخطط المملكة لإنشائها بقيمة تتجاوز الـ 500 مليار دولار، ستُطرح في الأسواق المالية بجانب شركة أرامكو السعودية في إطار مساعي المملكة لتنويع اقتصادها وتقليص اعتمادها على النفط.

وستُقام "نيوم"، التي أعلن عنها محمد بن سلمان الثلاثاء، على مساحة 26 ألفا و500 كيلومتر مربع، وستمتد لأول مرة بين ثلاث دول هي السعودية ومصر والأردن، في إعلان مُفاجيء يُمثّل الحلقة الأحدث والأكثر استثنائية في سلسلة من برامج الخصخصة بقيادة الطرح الأولي لشركة أرامكو النفطية العملاقة؛ بهدف تعزيز الاقتصاد السعودي وخلق وظائف لملايين الشبان، بحسب رويترز.

وقال الأمير محمد بن سلمان لرويترز: "أول مدينة رأسمالية في العالم... هذا هو الشيء الفريد الذي سيحدث ثورة". مُضيفًا "بلا شك سيتم طرح نيوم في الأسواق في نهاية المطاف. أول منطقة تطرح في الأسواق العامة. يبدو الأمر كما لو أنك تطرح مدينة نيويورك في الأسواق".

وذكر ولي العهد، في تصريحاته على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، أن الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية يمضي قدما صوب التنفيذ العام القادم، نافيا تقارير عن تأجيله، ومُشيرًا إلى احتمالية تقييم الشركة بأكثر من تريليوني دولار.

وأشارت "رويترز" إلى أن الأمير السعودي بدا في قمة تحمسه وهو يتحدث عن خططه للمدينة الجديدة، متنقلا بين اللغتين العربية والإنجليزية، وأحيانا باللغتين في نفس الجملة.

وقال محمد بن سلمان "لن تدرج في الأسواق حتى تختمر الفكرة بشكل كاف. قد يكون (الإدراج) بعد 2030، وقد يكون قبل ذلك، لكن الفكرة والاستراتيجية أن يتم طرحها (نيوم) في نهاية المطاف". لافتًا إلى أن المدينة الجديدة لن تتبع القواعد واللوائح المعمول بها في بقية المملكة التي تطبق أحكام الشريعة؛حيث ستوفر لسكانها نمط حياة أكثر تحررا، لتسمح بإقامة الحفلات الموسيقية والترفيه في منطقة نائية من المملكة.

وذكر ولي العهد السعودي أن اسم المدينة نيوم (Neom) مشتق من كلمة (Neo) التي تعني "جديد"، فيما يُشير حرف الميم إلى أول حرف من كلمة "مستقبل".

وأوضح محمد بن سلمان أن الفكرة من هذا المشروع ليست إعادة هيكلة الاقتصاد بقدر ما هي انتهاز للفرص المتاحة التي لم نستغلها من قبل. "لدينا طاقة كبيرة ولا نستخدم سوى قليل منها"، بحسب قوله. مُضيفًا "رؤية 2030 تخص الكثير من الفرص الكبيرة، ومن ثم أرامكو واحدة منها، ونيوم فرصة أخرى... لدينا الكثير من المشروعات العملاقة التي سنعلن عنها في السنوات القليلة المقبلة".

وأشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي سيدر عوائد أعلى من صناديق الاستثمار الكبيرة الأخرى.