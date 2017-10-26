محافظ الإسكندرية يصل موقع حريق العجمي.. ويعلن حالة الطوارىء بالمستشفيات (صور)

الإسكندرية- محمد عامر ومحمد البدري:

وصل الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إلى موقع حريق مصنع البويات بحي العجمي غربي المدينة، لمتابعة جهود القوات المسلحة للسيطرة على النيران وإخمادها.

اندلع حريق هائل، صباح اليوم الخميس، في مصنع بويات بمنطقة العجمي غربي الإسكندرية، وامتدت النيران إلى عقار مجاور، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم 2 من رجال الحماية المدنية.

بينما أخلت قوات الأمن مدرستين ووحدة غسيل كلوي مجاورة لموقع الحريق كإجراء احترازي، وتواصل قوات الحماية المدنية والقوات المسلحة السيطرة على الحريق حتى الآن.

وشدد المحافظ على كافة الجهات المعنية بالتواجد الدائم في مكان الحادث لمتابعة الموقف والتعامل معه لحظيًا، معلنًا رفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات ومرافق المحافظة.

وناشد المحافظ المواطنين بتوخي الحذر والالتزام بالبعد عن مكان الحادث، والتواصل فورًا مع غرفة العمليات الرئيسية في حين وجود أي تداعيات أخرى.