أخبار عاجلة

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية -
ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية -
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بسبب حريق.. تأجيل الدراسة في مدرسة العائلة المقدسة بالمنصورة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بسبب حريق.. تأجيل الدراسة في مدرسة العائلة المقدسة بالمنصورة

02:12 م الخميس 26 أكتوبر 2017

بسبب حريق.. تأجيل الدراسة في مدرسة العائلة المقدسة بالمنصورة

تأجيل الدراسة في مدرسة العائلة المقدسة بالمنصورة

الدقهلية - رامي القناوي:

أجلت إدارة مدرسة العائلة المقدسة القبطية بمدينة المنصورة الدراسة، اليوم الخميس، ومنحت الطلاب والعاملين إجازة، عقب نشوب حريق في مخلفات خلف سور المدرية وامتداد النيران لعدد من النخيل.

وسيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، على حريق هائل شب خلف المدرسة بشارع سعد الشربيني التابع لقسم ثانٍ المنصورة.

وانتقلت سيارات الإطفاء بقيادة المقدم أحمد عوض، رئيس قسم الإطفاء، وبإشراف اللواء مروان عبدالمعطي، مدير إدارة الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق.

ودلت المعاينة، على أن الحريق شب في مخلفات "قمامة" بموقع مصنع قديم خلف مدرسة العائلة المقدسة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة؛ التي باشرت التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور- رئيس حي العجمي: مصنع البويات المُحترق مرخص منذ 2005

    أخبار

  • حريق "غرب الإسكندرية".. (تغطية خاصة)

    أخبار

  • القوات المسلحة تشارك في إخماد حريق "غرب الإسكندرية" (صور)

    أخبار

  • اندلاع حريق هائل بالقرب من مجمع مدارس في الإسكندرية

    أخبار

إعلان

b81914d0b6.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية

ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية

ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين