بسبب حريق.. تأجيل الدراسة في مدرسة العائلة المقدسة بالمنصورة

الدقهلية - رامي القناوي:

أجلت إدارة مدرسة العائلة المقدسة القبطية بمدينة المنصورة الدراسة، اليوم الخميس، ومنحت الطلاب والعاملين إجازة، عقب نشوب حريق في مخلفات خلف سور المدرية وامتداد النيران لعدد من النخيل.

وسيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، على حريق هائل شب خلف المدرسة بشارع سعد الشربيني التابع لقسم ثانٍ المنصورة.

وانتقلت سيارات الإطفاء بقيادة المقدم أحمد عوض، رئيس قسم الإطفاء، وبإشراف اللواء مروان عبدالمعطي، مدير إدارة الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق.

ودلت المعاينة، على أن الحريق شب في مخلفات "قمامة" بموقع مصنع قديم خلف مدرسة العائلة المقدسة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة؛ التي باشرت التحقيقات.