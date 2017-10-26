بالصور - قرار بتشميع مطعمين لسوء حالة النظافة في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تعليماته، اليوم الخميس، بإغلاق وتشميع مطعمين لمدة 3 أشهر، بسبب الإشغالات وسوء مستوى النظافة.

ولاحظ الغضبان، خلال جولته التفقدية الصباحية بحي الشرق، تدني مستوى النظافة ووجود تعديات وإشغالات لمطعمين أسفل الممشى السياحي، فأصدر تعليماته بالإغلاق الفوري لهما وتشميعهما لمدة 3 أشهر، حرصًا على صحة المواطنين وتنفيذًا للقانون بشأن الإشغالات وعدم الالتزام بخط التنظيم.

ووجه محافظ بورسعيد الأجهزة المعنية بتكثيف حملاتها على المطاعم الكافيهات ومحال المواد الغذائية وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.