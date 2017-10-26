"الرقابة الإدارية" تلقي القبض على مدير إدارة بالدقهلية أثناء تقاضيه رشوة

الدقهلية - رامي القناوي:

ألقى ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، اليوم الخميس، القبض على مدير إدارة التخطيط العمراني بمركز ومدينة طلخا، أثناء تقاضية رشوة داخل مكتبة.

ووردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية في الدقهلية تفيد بتقاضي "ا. س. ف"، مدير إدارة التخطيط العمراني بمدينة طلخا رشاوى مالية نظير إنجاز بعض أعمال التخطيط المخالف للإنشاءات.

وضبطت قوة من ضباط هيئة الرقابة، المهندس متلبسًا بمبلغ رشوة قدره 25 ألف جنيه، مقابل الموافقة على تخطيط مبنى مخالف.

ونقل المتهم إلى النيابة العامة لتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المضبوطات وتسجيلات الرشوة للنيابة.