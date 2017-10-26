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"النقض" تلغي السجن 3 سنوات لـ3 متهمين بالتظاهر في الشرقية

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مصراوي Masrawy

"النقض" تلغي السجن 3 سنوات لـ3 متهمين بالتظاهر في الشرقية

02:13 م الخميس 26 أكتوبر 2017

محكمة النقض

كتب - طارق سمير:
قضت محكمة النقض، اليوم الخميس، بقبول طعن 3 متهمين من أنصار جماعة الإخوان على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 3 سنوات للمشاركة في تظاهرة أمام مسجد العاشر من رمضان عام 2015، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد.
كانت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق، قضت في 31 أكتوبر 2015، بمعاقبة 34 شخصًا من أعضاء "جماعة الإخوان"، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لاتهامهم في 3 قضايا عنف بالشرقية.
وشملت الأحكام 18 طالبًا بجامعة الزقازيق في قضية عنف بقسم ثان الزقازيق، و15 متهمًا في قضية بمدينة العاشر من رمضان، ومتهما واحدًا في قضية بمدينة القنايات.
وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحكمة، بتهم الانضمام لـ"جماعة الإخوان" وخرق قانون التظاهر والاعتداء على رجال الشرطة واستعراض القوة وترويع المواطنين وإتلاف منشآت عامة وخاصة ومبان جامعية وحيازة أسلحة وألعاب نارية ومواد حارقة.

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