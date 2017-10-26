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رئيس الوزراء يتفقد مقر مدارس النيل في الأقصر

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يتفقد مقر مدارس النيل في الأقصر

01:57 م الخميس 26 أكتوبر 2017

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الأقصر - محمد محروس:

تفقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، مقر مدارس النيل المصرية والمقامة على مساحة 7116 مترًا مربعًا، في إطار جولاته الميدانية بمدينة طيبة الجديدة بالأقصر، حيث استمع إلى شرح مفصل عن المشروع من المسئولين.

رافق رئيس الوزراء خلال جولته، وزراء الإسكان والصحة، ومحافظ الأقصر محمد بدر، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وتتكون المدرسة من طابق أرضي و2 طابق علوي، وتم فتح باب التقديم بها.

ويشار إلى أن مدارس النيل الدولية، هي مدارس حكومية مصرية تأسست في عام 2010 تتبع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لتقديم خدمة تعليمية دولية مقابل مصاريف سنوية مخفضة بالمقارنة مع المدارس الدولية الخاصة، وتشرف عليها وحدة شهادة النيل الدولية بالشراكة مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كمبريدج البريطانية، التي تقدم الدعم الفني للمدارس وتعتمد شهاداتها بالخارج، وتتولى وزارة التربية والتعليم اعتماد شهاداتها محليًا، ويتم تدريس المناهج المصرية باللغة الإنجليزية بمعايير دولية لمراحل التعليم المختلفة، ويحصل الطالب في نهاية دراسته بالمدرسة على شهادة النيل الثانوية الدولية.

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