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وزير الصحة: إعادة فتح وحدة الغسيل الكلوي المتضررة من حريق الإسكندرية غدًا

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مصراوي Masrawy

وزير الصحة: إعادة فتح وحدة الغسيل الكلوي المتضررة من حريق الإسكندرية غدًا

01:57 م الخميس 26 أكتوبر 2017

وزير الصحة: إعادة فتح وحدة الغسيل الكلوي المتضررة من حريق الإسكندرية غدًا

أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان

كتب – أحمد جمعة:
أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، إعادة فتح وحدة الغسيل الكلوي التي امتد إليها حريق مخزن العجمي، غدًا الجمعة وتقديم الخدمة للمرضى على مدار اليوم لاستكمال علاج الذين لم يتلقوا الغسيل اليوم.

وقال راضي في بيان اليوم الخميس، إن وحدة الغسيل الكلوى بها 20 مكينة غسيل كلوي، وتقدم الخدمة الطبية لـ 64 مريضا، حيث كان من المقرر تقديم العلاج لـ 34 مريضا اليوم لكنهم لم يحصلوا عليه بسبب الحريق.

وكلف وزير الصحة، الدكتور مجدى حجازي وكيل الوزارة بالإسكندرية، برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع مستشفيات المحافظة بصفة عامة، وتوفير الأطقم الطبية من مختلف التخصصات، كما تم رفع درجة الاستعداد بوحدتي حروق مستشفيي رأس التين وأبوقير لاستيعاب أى مصابين.

وأعلنت وزارة الصحة، إصابة 5 أفراد إثر نشوب حريق بمخزن للبويات ومواد بترولية قابلة للاشتعال بمنطقة العجمي، بمحافظة الاسكندرية.

وأشار "مجاهد" إلى أن ألسنة النيران امتدت إلى مجمع مدارس، ومستشفى العجمي (تحت الإنشاء)، ووحدة للغسيل الكلوي، مجاورين ولكن دون إصابات بشرية حتى الآن .

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