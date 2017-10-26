وزير الداخلية الفرنسي: باريس والقاهرة عنصران لاستقرار منطقة المتوسط

باريس- (أ.ش.أ):

قال وزير الداخلية الفرنسي "جيرار كولومب" إن فرنسا و مصر تساهمان في استقرار منطقة المتوسط، مشددا على ما يتطلبه ذلك من تضافر وتعزيز التعاون بين البلدين لا سيما على مستوى القيادة السياسية بين الرئيسين عبد الفتاح السيسى وايمانويل ماكرون.

وتابع كولومب- في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط عقب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر اقامته بباريس-: "نرى جيدا جميعا أننا معنيون بمخاطر عدم الاستقرار في حوض المتوسط، و فرنسا ومصر عنصران للاستقرار"، مشددا على الأهمية التي توليها بلاده لاستعادة السلم و الاستقرار لتلك المنطقة.

وأوضح وزير داخلية فرنسا أن لقاءه مع الرئيس السيسي تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين لتحقيق الاستقرار في المنطقة وحل الأزمات في سوريا والعراق نهائيا، فضلا عن المساعدة في تشكيل حكومة مستقرة في ليبيا ترتكز على دعائم قوية ..مشددا على أهمية المضي قدما في ظل الهجمات التي تستهدف بلداننا.​