أخبار عاجلة

ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية -
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وزير الداخلية الفرنسي: باريس والقاهرة عنصران لاستقرار منطقة المتوسط

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الداخلية الفرنسي: باريس والقاهرة عنصران لاستقرار منطقة المتوسط

01:52 م الخميس 26 أكتوبر 2017

وزير الداخلية الفرنسي: باريس والقاهرة عنصران لاستقرار منطقة المتوسط

وزير الداخلية الفرنسي والرئيس

باريس- (أ.ش.أ):

قال وزير الداخلية الفرنسي "جيرار كولومب" إن فرنسا و تساهمان في استقرار منطقة المتوسط، مشددا على ما يتطلبه ذلك من تضافر وتعزيز التعاون بين البلدين لا سيما على مستوى القيادة السياسية بين الرئيسين عبد الفتاح السيسى وايمانويل ماكرون.
وتابع كولومب- في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط عقب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر اقامته بباريس-: "نرى جيدا جميعا أننا معنيون بمخاطر عدم الاستقرار في حوض المتوسط، و فرنسا ومصر عنصران للاستقرار"، مشددا على الأهمية التي توليها بلاده لاستعادة السلم و الاستقرار لتلك المنطقة.
وأوضح وزير داخلية فرنسا أن لقاءه مع الرئيس السيسي تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين لتحقيق الاستقرار في المنطقة وحل الأزمات في سوريا والعراق نهائيا، فضلا عن المساعدة في تشكيل حكومة مستقرة في ليبيا ترتكز على دعائم قوية ..مشددا على أهمية المضي قدما في ظل الهجمات التي تستهدف بلداننا.​

هذا المحتوى من

0d440aece3.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • 10 تصريحات × 24 ساعة

    أخبار

  • مجلس النواب الليبي ينعى شهداء مصر في مواجهات طريق الواحات

    أخبار

  • ملك الأردن وأمير الكويت يعزيان السيسي في ضحايا حادث الواحات

    أخبار

  • ماكرون يتعهد بتسهيل إجراءات الترحيل بعد حادث الطعن بمارسيليا

    أخبار

إعلان

55786cc782.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة