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يوحنا قلته : لجنة العشرة مقدمة لدستور مصر والدولة المدنية

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يوحنا قلته : لجنة العشرة مقدمة لدستور مصر والدولة المدنية يوحنا قلته : لجنة العشرة مقدمة لدستور مصر والدولة المدنية

قال الأنبا يوحنا قلته المعاون البطريركى للأقباط الكاثوليك فى تصريح خاص لـ”ONA”ينبغى أن نترك الآن لجنة العشرة المنوطة بالنظر فى التعديلات الدستورية تعمل ولا داعى أن نقدم إعتراضات عليهم ونرى النتيجة أخيرا فنحن نحتاج لنتقدم خطوة إلى الأمام.
> وأضاف قلته أن لجنة العشرة وهى التى ستضع الأساس لدستور وليست هى الكلمة الأخيرة فهى تعتبر المقدمة للجنة الخمسين القادمة والتى ستضع دستور الدولة التى نريدها متحضرة حديثة دينها الإسلام ولغتها العربية وهذا لابد أن تراعيه اللجنة وتضعه فى الاعتبار جيدا ام باقى المواد تفاصيل المواد الاخرى التى كانت تحول ترسيخ دولة دينية فمكانها كتب الفقهاء وليس دستور مصر.

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أونا

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