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دفاع "مرسي" عن تأخرهم بـ"اقتحام السجون": "بنتابع قضية ابنه"

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مصراوي Masrawy

دفاع "مرسي" عن تأخرهم بـ"اقتحام السجون": "بنتابع قضية ابنه"

01:42 م الخميس 26 أكتوبر 2017

كتب – عمرو علي:

بدأت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد فهمي، اليوم الخميس، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و27 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون".

قدمت النيابة العامة كتاب من قطاع مصلحة السجون، يثبت قيام إدارة السجون بتنفيذ أمر المحكمة بتمكين دفاع المتهمين من لقاءهم بمحبسهم يوم 22 أكتوبر الماضي، لكن لم يحضر أحد للقاء المتهم محمد مرسي ومحمود ثابت ومحمد بديع ومحمد سعد الكتاتني ومحسن راضي ومحمود أبو زيد ومحي حامد السيد ورشاد البيومي.

وأثبت المحكمة في مستهل جلستها حضور شهود الإثبات المطلوب سماع أقوالهم وهم اللواء جمال عبد الخالق والمقدم أحمد جمال الدين واللواء منصور محمد عبد المطلب.

وعلل المحامي محمد الدماطي، دفاع المتهمين تأخره عن حضور الجلسة الصباحية، بتواجده في التاسعة صباحًا بالقاعة المجاورة لنظر القضية الخاصة بـ"أسامة" نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي أمام محكمة الجنح والتي عاقبته بالحبس 3 سنوات بتهمة حيازة سلاح أبيض، مؤكدا أنهم ارسلوا محاميًا لإبلاغ المحكمة شفهيًا ولم يتأخروا عن الجلسة وفوجئوا بإحالتهم للتأديب.

وأكد عضو هيئة الدفاع على استمرارهم في تأدية واجبهم والدفاع عن موكليهم، وأن هيئة الدفاع تطالب المحكمة بالعدول عن قرار إحالته و9 آخرين للتأديب.

ويحاكم في القضية كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، و27 من قيادات جماعة الإخوان وأعضاء التنظيم الدولي، وعناصر حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرين.

تأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ "إعدام كل من محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

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