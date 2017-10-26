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9 يناير.. الحكم على 30 متهمًا بقضية "خلية أوسيم الإرهابية"

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مصراوي Masrawy

9 يناير.. الحكم على 30 متهمًا بقضية "خلية أوسيم الإرهابية"

01:41 م الخميس 26 أكتوبر 2017

أرشيفية

كتب – أحمد أبو النجا:
حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، الحكم على 30 متهمًا بالانضمام إلى "خلية أوسيم الإرهابية" لجلسة 9 يناير المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وأمانة سر أيمن القاضي وأحمد رضا.
كانت النيابة احالت المتهمين الى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهم تهم تأسيس، وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائي مستخدمةً في ذلك العنف والإرهاب، والمشاركة في التظاهر والتحريض عليه بمخلفة القانون ودون الحصول على ترخيص.
ووجهت للمتهمين الثامن والتاسع تهم حيازة الأسلحة والذخيرة، ومحاولة إشعال النار في محول كهربائي والذي لم يتم لسبب لا دخل لهم به، إضافة إلى تهديد المجني عليهم أهالي منطقة "أوسيم" عبر زرع عبوة هيكلية أمام "مجلس المدينة" فضلاً عن اتهام المتهمين السابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر بوضع عبوة مماثلة أمام مبنى شركة الكهرباء بالمنطقة، واستهداف منزل المستشار فتحي البيومي على خلفية حكم البراءة الذي شارك في إصداره لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي حيث وضعوا عبوة ناسفة أمام مقر إقامة القاضي في التوقيت الذي أيقنوا تواجده بالمنزل، إلا أنه لم ينجح مخططهم لعدم وصول تأثير الانفجار إلى داخل المنزل.

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