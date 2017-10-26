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الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف

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مصراوي Masrawy

الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف

01:08 م الخميس 26 أكتوبر 2017

الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف

تكريم أسرة مدينة نصر

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

أناب اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، مساعده لقطاع أمن القاهرة، اللواء خالد عبد العال، لتكريم أسرة "علاء الدين" التي أنقذت شاب من الاختطاف، بمنطقة مدينة نصر، وساهمت في ضبط المتهمين.

وقالت مديرية أمن القاهرة، في بيان لها -حصل مصراوي على نسخة منه-، اليوم الخميس، إن أحداث الواقعة تعود إلى مساء الأحد الماضي أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مدينة نصر، بشارع عبد الرازق السنهوري تنامى إلى سمعهم صوت استغاثة من المواطنين.

وكشف فحص القوة الأمنية أن "علاء الدين.ح"، هو وزوجته، وابنتيه، وزوج ابنته وبعض الأهالي تمكنوا من القبض على "علي.م"، 22 سنة"، عاطل، و"محمود.ب"، 25 سنة عاطل.

وتعرض "عبد الله عبد المعطي منصور"، 30 سنة صاحب محل"، سوري الجنسية، لمحاولة اختطافه تحت تهديد سلاح، تم ضبطه بحوزة المتهمين أثناء تواجده بشارع عبد الرازق السنهوري بمدينة نصر.

وانتشر مقطع بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي يبين ملاحقة أسرة علاء الدين للجناة عقب قيامهم باختطاف المجني عليه بالسيارة الخاصة حتى تمكنوا من استيقاف المتهمين ومعهم الشاب المختطف.

وقدم مدير الأمن الشكر لأفراد الأسرة لشجاعتهم في ضبط المتهمين وتحرير المجني عليه وأهداهم شهادة تقدير لدورهم الإيجابي والبطولي.

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