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"علشان تبنيها" تجمع توقيعات آلاف المواطنين بالفيوم صور

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مصراوي Masrawy

"علشان تبنيها" تجمع توقيعات آلاف المواطنين بالفيوم صور

01:48 م الخميس 26 أكتوبر 2017

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القاهرة - مصراوي:
جمعت حملة "علشان تبنيها" بمحافظة الفيوم، الآلاف من توقيعات المواطنين على استمارة الحملة، لمطالبة الرئيس عبد الفتاح ، بالترشح لفترةٍ رئاسية ثانية.

ونشرت الحملة، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صور أعضائها بفرع الحملة بمحافظة الفيوم، أثناء الوقوف بجانب آلاف الاستمارات المتراصة، بعد جمعها.

يذكر أن حملة "علشان تبنيها" تم تأسيسها أواخر شهر سبتمبر الماضي، وشارك فيها العديد من مشاهير الفن والرياضة، وأعضاء من مجلس النواب، بهدف مطالبة الرئيس السيسي الترشح في انتخابات 2018، لفترة رئاسية جديدة.

 

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مصراوي Masrawy

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