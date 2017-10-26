نائبة تطالب برفع الدعم عن "فحوصات الزواج"

كتب- أحمد علي:

تقدمت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، باقتراح إلى وزير الصحة بفصل تبعية كتابة ما قبل الزواج "الفحص الطبي" الخاص بالأشخاص المقبلين على الزواج من على كاهل المراكز والمعامل الحكومية التابعة لوزارة الصحة، والسماح بإجرائها في المعامل والمراكز الخارجية الخاصة.

وأوضحت درويش، في نص الاقتراح المشار إليه، أن راغبوا الزواج يتقدمون إلى وزارة العدل (إدارة التوثيقات الشرعية) بطلب يفيد الرغبة في الزواج ويدون فيه البيانات الأساسية لكل منهم، على أن تقوم وزارة العدل (إدارة التوثيقات الشرعية) بإصدار طلب لوزارة الصحة (مركز الفحص الطبى قبل الزواج) لإجراء الفحص الطبي لراغبي الزواج.

وأردفت: "يقوم مركز الفحص بإجراء تحاليل شاملة لمعرفة ما إذا كان هناك ما يحول صحياً لإتمام الزواج بشكل رسمي، مما يضع عبء أضافي على وزارة الصحة بسبب أن تلك الفحوصات تكون مدعمة بنسبة تصل إلى 50%، فالفحوصات غالباً يقوم الزوجين بدفع مبلغ يقدر بحوالي 100 جنيه، فيما تقوم الوزارة بتحمل مبلغ مماثل له".

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الفحوصات ليس لها أي جدوى من الناحية العملية، خاصةً وأن هناك حالات زواج كثيرة تمت رغم وجود عوائق طبية.

وطالبت النائبة سولاف درويش، برفع الدعم الممنوح من الدولة لتلك الفحوصات وتوزيعها على القطاعات الأهم والأكثر احتياجًا.