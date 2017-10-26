أخبار عاجلة

ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية -
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

نائبة تطالب برفع الدعم عن "فحوصات الزواج"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

نائبة تطالب برفع الدعم عن "فحوصات الزواج"

01:47 م الخميس 26 أكتوبر 2017

فحوصات الزواج

كتب- أحمد علي:

تقدمت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، باقتراح إلى وزير الصحة بفصل تبعية كتابة ما قبل الزواج "الفحص الطبي" الخاص بالأشخاص المقبلين على الزواج من على كاهل المراكز والمعامل الحكومية التابعة لوزارة الصحة، والسماح بإجرائها في المعامل والمراكز الخارجية الخاصة.

وأوضحت درويش، في نص الاقتراح المشار إليه، أن راغبوا الزواج يتقدمون إلى وزارة العدل (إدارة التوثيقات الشرعية) بطلب يفيد الرغبة في الزواج ويدون فيه البيانات الأساسية لكل منهم، على أن تقوم وزارة العدل (إدارة التوثيقات الشرعية) بإصدار طلب لوزارة الصحة (مركز الفحص الطبى قبل الزواج) لإجراء الفحص الطبي لراغبي الزواج.

وأردفت: "يقوم مركز الفحص بإجراء تحاليل شاملة لمعرفة ما إذا كان هناك ما يحول صحياً لإتمام الزواج بشكل رسمي، مما يضع عبء أضافي على وزارة الصحة بسبب أن تلك الفحوصات تكون مدعمة بنسبة تصل إلى 50%، فالفحوصات غالباً يقوم الزوجين بدفع مبلغ يقدر بحوالي 100 جنيه، فيما تقوم الوزارة بتحمل مبلغ مماثل له".

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الفحوصات ليس لها أي جدوى من الناحية العملية، خاصةً وأن هناك حالات زواج كثيرة تمت رغم وجود عوائق طبية.

وطالبت النائبة سولاف درويش، برفع الدعم الممنوح من الدولة لتلك الفحوصات وتوزيعها على القطاعات الأهم والأكثر احتياجًا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن خسائر 872 مليون جنيه للجهاز الإداري

    أخبار

  • فرج عامر يشيد بمواقف محمد بن سلمان تجاه أسر شهداء الواحات

    أخبار

  • أبرزها قانوني "وكالة الفضاء والسايس".. 5 مشاهد ناقشها البرلمان اليوم

    أخبار

  • ننشر نص مشروع قانون "ملكية العقارات للمنفعة العامة" بعد موافقة "محلية

    أخبار

إعلان

567abc7ca2.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية

ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية

ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين