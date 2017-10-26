الصحة تكشف تفاصيل حالة مصابي حريق الإسكندرية
الصحة تكشف تفاصيل حالة مصابي حريق الإسكندرية
01:46 م الخميس 26 أكتوبر 2017
وزارة الصحة
كتب – أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، إصابة 5 أفراد إثر نشوب حريق بمخزن للبويات ومواد بترولية قابلة للاشتعال بمنطقة العجمي، بمحافظة الاسكندرية.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم نقل 2 من المصابين وهما من رجال الحماية المدنية إلى مستشفى الشرطة، فيما أسعف 3 من المواطنين بموقع الحادث عانوا من اختناقات، لافتا إلى وجود 8 سيارات إسعاف مجهزة بموقع الحادث.
وأشار "مجاهد" إلى أن ألسنة النيران امتدت إلى مجمع مدارس، ومستشفى العجمي (تحت الإنشاء)، ووحدة للغسيل الكلوي، مجاورين ولكن دون إصابات بشرية حتى الآن .
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
الصحة: ضبط 16 عبوة دواء مجهولة المصدر يروج لها عبر "فيسبوك"
-
الصحة: إصابة 12 مواطنا في حادث تصادم سيارتين بالمنيا
-
"الوزراء" ينفي انتشار "الالتهاب السحائي" بين طلاب المدارس
-
"الصحة": توفير 198 ألف حقنة "بنسيلين" طويل المفعول بالأسواق
إعلان
إعلان