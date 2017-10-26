الصحة تكشف تفاصيل حالة مصابي حريق الإسكندرية

كتب – أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، إصابة 5 أفراد إثر نشوب حريق بمخزن للبويات ومواد بترولية قابلة للاشتعال بمنطقة العجمي، بمحافظة الاسكندرية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم نقل 2 من المصابين وهما من رجال الحماية المدنية إلى مستشفى الشرطة، فيما أسعف 3 من المواطنين بموقع الحادث عانوا من اختناقات، لافتا إلى وجود 8 سيارات إسعاف مجهزة بموقع الحادث.

وأشار "مجاهد" إلى أن ألسنة النيران امتدت إلى مجمع مدارس، ومستشفى العجمي (تحت الإنشاء)، ووحدة للغسيل الكلوي، مجاورين ولكن دون إصابات بشرية حتى الآن .