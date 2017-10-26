"جنايات السويس" تحيل أوراق قاتل زوجته وابنتها للمفتي

السويس - حسام الدين أحمد:

أحالت محكمة جنايات السويس، أوراق متهم بقتل زوجته وابنتها لفضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في تطبيق عقوبة الإعدام على المتهم.

وصدر الحكم اليوم الخميس، برئاسة المستشار عبدالعزيز عبدالرحمن شاهين، وعضوية المستشارين علي إبراهيم عمارة وعماد أبو الحسن.

وتعود أحداث القضية إلى منتصف سبتمبر عام 2014، عندما تلقت شرطة النجدة بلاغًا من قائد سيارة، يفيد بالعثور على جثتين لسيدتين على طريق "السخنة – القطامية"، وبانتقال رجال المباحث لمكان البلاغ تبين أن الجثتين لسيدة وفتاة، مقتولتين وأن القاتل استخدم قطع الرخام الموجودة باستراحات الطريق لتهشيم رأسيهما وسرق ذهبهن، وبطاقة الهوية، والهواتف المحمولة.

وتوصلت التحريات الأمنية، إلى أن إحدى الجثتين لسيدة تدعى "سناء محمد" 45 عامًا، والأخرى ابنتها "إسراء عادل" 20 عامًا، وكشفت التحريات عن أن مرتكب الجريمة المتهم "حسين. و" سائق زوج المجني عليها الأولى.

وتم ضبط المتهم، واعترف بأنه استدرجهما من القاهرة، إلى طريق "السخنة – القطامية"، بحجة قضاء يومين في إحدى القرى السياحية بالسخنة، وتوقف بمكان الواقعة وأدعى تعطل السيارة، وغافل الأم بخنقها، ثم رشق ابنتها بقطعة رخام، وهشم رأسيهما في محاولة لتشويه ملامحهما.

وأقر المتهم، أنه قام بذلك لسرقة مصوغات الأم ومتعلقاتها، وأقر أنه باع المصوغات لأحد محلات الذهب بحي الأربعين.