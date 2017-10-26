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نقل تمثال أثري من ساحة مستشفى بالغربية إلى المتحف المصري

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مصراوي Masrawy

نقل تمثال أثري من ساحة مستشفى بالغربية إلى المتحف المصري

01:29 م الخميس 26 أكتوبر 2017

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الغربية - مروة شاهين :

دشنت منطقة أثار محافظة الغربية برئاسة ميمي عبدالسميع رئيس المنطقة، اليوم الخميس، لجنة عاجلة بناء على توجيهات الدكتور خالد العناني وزير الآثار، للإشراف على عمليات رفع وانتشال تاج تمثالي أثري يعود للأسرة الثلاثين الفرعونية من ساحة حديقة مستشفى سمنود المركزي، إلى متحف المصري بالقاهرة، للحفاظ عليه.

ووضمت اللجنة عدد من الخبراء والفنيين وعلى رأسهم كلًا من إيهاب عبدالظاهر مدير منطقة أثار بهبيت الخجار والمهندس أشرف أبوالقاسم مفتش بمنطقة أثار الغربية، وتم الدفع بعدد من اللودرات والرافعات لانتشال تاج تمثال الملكي من بؤرة تقع على مساحة حوالي 6 أمتار مربع على الأكثر.

وكشفت مصادر عن أن تاج التمثال الملكي عثر عليه عدد من عمال الحفر بمستشفى سمنود المركزي أثناء أعمال حفر وإنشاءات وتجديدات مباشرة وتم إخطار الجهات المعنية بمنطقة الآثار بمركز سمنود لاتخاذ كافة إجراءاتهم.

وأفادت المصادر، بأن تلك القطعة الأثرية تعود للأسرة 30 فرعونية حيث كانت تعد مدينة سمنود هي عاصمة ومقرها بهبيت الحجارة، فضلًا عن تقاعس مسؤولي الآثار عن إتمام أعمال إنشاءات معبد أنوريس شو وهو ما يعد ناقوس خطر يهدد بطمس معالم القطع الأثرية.

وباشر عمليات نقل القطعة الأثرية اللواء علاء الدين يوسف رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود نقل تاج التمثال الأثري وتم وضعه على سيارة نقل كبرى للحفاظ على هويته الأثرية والتاريخية.

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