8 عادات تؤدي الي زيادة الوزن ..منها السهر والتفكير
8 عادات تؤدي الي زيادة الوزن ..منها السهر والتفكير
01:38 م الخميس 26 أكتوبر 2017
عادات تؤدي الي زيادة الوزن
كتبت - نرمين الجلاد :
ذكر موقع " webmd" المتخصص في الشئون الطبية، أن بعض العادات اليومية تسبب في زيادة الوزن.
1-السهر يزيد الوزن لأن هرمون الجوع ينشط في الوقت المتأخر من الليل، ويكون معدل حرق الدهون منخفض ما يؤدى إلى تحول الطعام إلى دهون متراكمة في الجسم.
2-تناول الأطعمة الحارة ليلاً، يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم والإصابة بالأرق، ويحفز هرمون الجوع على تناول المزيد من الطعام.
3-تناول وجبات دسمة في وقت متأخر، حيث يعمل على تعطيل عملية حرق الدهون، وقيام الجسم بتخزين السعرات على شكل دهون.
4-كثرة التفكير قبل الخلود للنوم في مشاكل يصعب حلها، حيث يؤدى ذلك الى الشعور بالجوع العاطفي، والرغبة في تناول الطعام على الرغم من عدم الحاجه إليه.
5-المشروبات المحلاة بالسكر، تسبب في زيادة رغبة تناول المزيد من الطعام، وبالتالي تتراكم الدهون في البطن والخصر.
6-عدم تقطيع الأكل قبل تناوله، حيث يساعد تقطيع الأكل ومضغه على خسارة الوزن بشكل أسرع.
7-قلة تناول الماء والخضراوات، من الضروري تناول سبع أنواع منوعة من الخضار والفواكه يومياً، لاحتوائها على كمية ألياف عالية تقلل الشعور بالجوع.
8- عدم تناول وجبة الفطور، يحفز الجسم على تخزين دهون أكثر، ويقلل من عملية الحرق.
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