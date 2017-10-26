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8 عادات تؤدي الي زيادة الوزن ..منها السهر والتفكير

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مصراوي Masrawy

8 عادات تؤدي الي زيادة الوزن ..منها السهر والتفكير

01:38 م الخميس 26 أكتوبر 2017

8 عادات تؤدي الي زيادة الوزن ..منها السهر والتفكير

عادات تؤدي الي زيادة الوزن

كتبت - نرمين الجلاد :

ذكر موقع " webmd" المتخصص في الشئون الطبية، أن بعض العادات اليومية تسبب في زيادة الوزن.

1-السهر يزيد الوزن لأن هرمون الجوع ينشط في الوقت المتأخر من الليل، ويكون معدل حرق منخفض ما يؤدى إلى تحول الطعام إلى دهون متراكمة في الجسم.

2-تناول الأطعمة الحارة ليلاً، يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم والإصابة بالأرق، ويحفز هرمون الجوع على تناول المزيد من الطعام.

3-تناول وجبات دسمة في وقت متأخر، حيث يعمل على تعطيل عملية حرق الدهون، وقيام الجسم بتخزين السعرات على شكل دهون.

4-كثرة التفكير قبل الخلود للنوم في مشاكل يصعب حلها، حيث يؤدى ذلك الى الشعور بالجوع العاطفي، والرغبة في تناول الطعام على الرغم من عدم الحاجه إليه.

5-المشروبات المحلاة بالسكر، تسبب في زيادة رغبة تناول المزيد من الطعام، وبالتالي تتراكم الدهون في البطن والخصر.

6-عدم تقطيع الأكل قبل تناوله، حيث يساعد تقطيع الأكل ومضغه على خسارة الوزن بشكل أسرع.

7-قلة تناول الماء والخضراوات، من الضروري تناول سبع أنواع منوعة من الخضار والفواكه يومياً، لاحتوائها على كمية ألياف عالية تقلل الشعور بالجوع.

8- عدم تناول وجبة الفطور، يحفز الجسم على تخزين دهون أكثر، ويقلل من عملية الحرق. 

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