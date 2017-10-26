إصابة 5 أشخاص إثر حريق بمصنع كيماويات في الإسكندرية

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يواصل رجال الحماية المدنية بالإسكندرية جهودهم؛ للسيطرة على حريق شبَّ بمصنع كيماويات بمنطقة العجمي، اليوم الخميس.

وقال الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن الحريق أسفر عن إصابة 5 أشخاص بحالة اختناق ينهم فردين من رجال الإطفاء، نُقلوا إلى مستشفى الشرطة، وإسعاف باقي المصابين بموقع الحادث.

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وأضاف "حجازي"، أنه تم إخلاء وحدة غسيل كلى مجاورة لموقع الحريق كإجراء احترازي، وتحديد موعد آخر للمرضى لتلقي جلسة الغسيل الكلوي، كما تم إخلاء مجمع مدارس بمنطقة العجمي؛ حفاظًا على حياة الطلاب.

بدوره، أوضح علاء يوسف، رئيس حي العجمي، أن الحريق الذى اندلع بمصنع الخليل للكيماويات على مساحة ألف متر، لافتا بأن مالكه طلب تعلية المبنى وإجراء تعديلات إلا أن الحي رفض، مشيرا إلى أن الترخيص الصادر للمصنع يعود إلى عام ٢٠٠٥ قبل أن تكون منطقة سكنية.