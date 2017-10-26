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إطلاق أسم الشهيد «محمد عادل» على مدرسة الباجور الثانوية (صور)

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إطلاق أسم الشهيد «محمد عادل» على مدرسة الباجور الثانوية (صور) إطلاق أسم الشهيد «محمد عادل» على مدرسة الباجور الثانوية (صور)

التحرير

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كتب: أحمد السيد

وضع بسيوني عيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، اليوم الخميس، يرافقه كلاً من حمدي القصاص مدير الإدارة التعليمية بالباجور، وجمال أمين وكيل الإدارة التعليمية بالباجور، وعبد المرضي فودة مدير التعليم الإعدادي والثانوي، وإبراهيم راضي مدير قسم العلاقات العامة بالإدارة التعليمية، أسم الشهيد رائد طيار «محمد عادل شبل عباس» على المدرسة الثانوية المشتركة بالباجور.

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جاء ذلك تخليدا لأسم الشهيد الذي ضحى بروحه، حتى لا يُصاب عدد أكبر من المواطنين، بعد حدوث عطل فني بالطائرة التي يقودها وتحطمها به بعيدا عن المنطقة السكنية، وتم تكريم أسرة الشهيد في حفل بسيط أقيم بهذه المناسبة، أثناء طابور الصباح بالمدرسة شمل بعض الهدايا التذكارية.

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التحرير

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