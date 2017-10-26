في الذكرى الـ72.. عابد: «الأمم المتحدة» وراء دمار العراق وسوريا وليبيا واليمن

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قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن منظمة حقوق الأمم المتحدة لا تقوم بواجبها منذ نشأتها، خاصة فيما يتعلق بالمشكلات والمخاطر والتحديات التى تواجه منطقة الشرق الأوسط، رغم مرور 72 عاما على تأسيسها، لكي تعبر عن جميع دول وشعوب العالم والمنوط بها الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

وأوضح عابد، فى تصريح له، اليوم الخميس، أن أكبر دليل على فشل الأمم المتحدة فى التعامل مع مشكلات وأزمات المنطقة هو فشلها فى تسوية النزاع الفلسطينى الإسرائيلى، مشيرًا إلى أنه على الرغم من صدور العديد من قرارات الشرعية الدولية فإن سلطات الكيان الصهيونى دائما «تخرج لسانها» للمجتمع الدولى، ولا تحترم قرارات الشرعية الدولية.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، دائما يعطى القضية الفلسطينية أكبر اهتمام فى جميع خطاباته السنوية أمام الاجتماعات الدورية للأمم المتحدة، إلا أنها لا تزال متخاذلة أمام هذه الأزمة التاريخية، وتترك سلطات الكيان الصهيونى تقوم بأبشع أعمال الإرهاب والبلطجة ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.

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وأضاف: «الأمم المتحدة وقفت تتفرج أمام ما كان يسمى بالربيع العربى وما تم من مؤامرات لم يشهدها التاريخ داخل العديد من الدول العربية، وفى مقدمتها مصر، ولم ينسف هذا المخطط الخبيث الذى كانت تقوده دول كبرى ضد دول المنطقة من حكم الفاشية الدينية سوى الدولة المصرية، من خلال ثورة خالدة أبهرت العالم كله وهى ثورة الشعب المصرى العظيم 30 يونيو عام 2013».

وتابع: «ما حدث فى العراق وسوريا وليبيا واليمن سببه تخاذل المجتمع الدولى والأمم المتحدة، لأن صناعة جميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية وفى مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية وما يسمى تنظيم داعش الإرهابى وغيره من التنظيمات الإرهابية الأخرى كانت بسبب صمت المجتمع الدولي».

وناشد عابد الأمم المتحدة بالتدخل لحل القضايا الإقليمية بالمنطقة، معتبرًا أنها تقف عاجزة أمام الجرائم والمجازر البشرية غير المسبوقة فى تاريخ الإنسانية ضد مسلمى الروهينجا فى ميانمار.