وزير الأوقاف عن اختبارات تقييم الأئمة: "لن تمس رواتبهم"

كتب- محمود مصطفى:

علق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على إجراء اختبارات تقييم المستوى للأئمة، بأنه لن يمس أحد على الإطلاق في راتبه، مشددًا على أنه ليس من الحكمة أن يوجد إنسان غير مؤهل يلقي الخطبة على الناس.

وأضاف جمعة، خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم الخميس بمقر الوزارة: "لا أحب أن أتكلم عن الأئمة إلا بكل خير، خاصةً وأنه توجد نقلة غير مسبوقة في مستواهم".

وتابع وزير الأوقاف، خلال المؤتمر: "من حق وزارة الأوقاف أن تعرف مستوى جميع الأئمة، مشددًا على أنه لم يتم الاستغتاء يومًا عن أي إمام".

ومن المقرر أن تعقد وزارة الأوقاف، اختبارات تقييم المستوى لأئمة المساجد دون الكبرى منها والجامعة نوفمبر المقبل.​