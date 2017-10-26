رئيس الوزراء يتابع حريق الإسكندرية من الأقصر

كتب- محمد غايات:

يتابع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء باهتمام خلال زيارته لمحافظة الأقصر، تداعيات الحريق الذي نشب اليوم بمخزن للبويات بمنطقة العجمي في محافظة الإسكندرية.

وأجرى رئيس الوزراء اتصالاً هاتفيًا بمحافظ الإسكندرية؛ للوقوف على تطورات الحادث، ومتابعة جهود الحماية المدنية في مواجهة الحريق، كما اطمأن على سلامة المواطنين بالمصنع والمباني المجاورة، حسب بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم.

ووجه رئيس الوزراء، قطاع البترول بتقديم كافة التيسيرات اللازمة والإمكانات المتاحة لدى القطاع؛ للمساندة في مواجهة الحريق.