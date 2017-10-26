قطع المياه غدًا عن 8 مناطق بالجيزة.. تعرف عليها
قطع المياه غدًا عن 8 مناطق بالجيزة.. تعرف عليها
01:18 م الخميس 26 أكتوبر 2017
قطع المياه
القاهرة- مصراوي:
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن بعض المناطق والشوارع لمدة 24 ساعة، اعتبارًا من 10 مساء غدٍ الجمعة الموافق 27/10/2017، وحتى 10 مساء السبت الموافق 28/10/2017.
وقالت الشركة، إن قطع المياه؛ من أجل إحلال وتجديد خط الطرد الخاص بمحطة ترسا للصرف الصحي وربط الخط القديم بالخط الجديد، وتشمل المناطق (حسن محمد - المطبعة - التعاون - الثلاث طوابق - الكوم الأخضر - المريوطية - المنطقة المحصورة بين فيصل والهرم من المطبعة وحتى المريوطية).
وتهيب محافظة الجيزة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمحلات والمستشفيات والمنشآت تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.
ووجه محافظ الجيزة، الشركة بضرورة الالتزام بالمدة المحددة لإنهاء الأعمال وعدم تجاوزها، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص رقم طوارئ (125 ) لتلقي شكاوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم في هذا الشأن.
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