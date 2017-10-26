وزير الإسكان: إنهاء مشروعات المياه والصرف الصحي بالجيزة قبل الصيف المقبل

القاهرة - (أ ش أ):

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مسئولي المرافق بالوزارة ومسئولي شركات المقاولات المنفذة لمشروعات المرافق، على ضرورة تطبيق برامج زمنية مكثفة لإنهاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في خطة العام الحالي بمحافظة الجيزة، ودخولها الخدمة قبل يونيو 2018، على أن يتم متابعة تلك المشروعات ووضع حلول سريعة لأية معوقات قد تؤثر على تأخر البرامج الزمنية لما لها من تأثير مباشر على الحياه اليومية لمواطني المحافظة.

وذكرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية -في بيان اليوم الخميس- أن مدبولي استعرض المشكلات التي تواجه المحافظة في خدمة مياه الشرب والحلول المطروحة، والمشروعات الجاري تنفيذها، لحل مشكلات التغطية والمناوبات، والحالة الفنية لمحطات التنقية والمآخذ والشبكات، وناقش نسبة تغطية المحافظة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتوزيع الكثافة السكانية، ونسبة استفادة كل قطاع بالمحافظة من خدمة مياه الشرب والصرف الصحي.

وقال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الكثافة السكانية بالمحافظة بلغت ما يقرب من 11 مليون نسمة في قطاعات شمال ووسط وجنوب الجيزة، بالإضافة لقطاعي المدن الجديدة والواحات البحرية، وبلغت نسبة تغطية المحافظة 97% بخدمة مياه الشرب و54% بخدمة الصرف الصحي، مشيرا إلى أن هناك 10 محطات كبرى، منها (جزيرة الدهب - إمبابة)، و15 محطة نقالي، و57 بئرا ارتوازيا، تنتج حوالي 3,2 مليون متر مكعب في اليوم.

وأوضح المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، المشروعات التي يتم تنفيذها، التي ستدخل الخدمة بداية العام المقبل، والتي سيكون لها تأثير مباشر في حل مشكلات مياه الشرب بالمحافظة، حيث جاء على رأسها محطة مياه وشبكات منشأة القناطر بطاقة 80 ألف متر مكعب في اليوم بقطاع شمال الجيزة، ومحطة مياه أوسيم وتوسعات محطة مياه جزيرة الدهب بطاقة 160 ألف متر مكعب في اليوم بقطاع وسط الجيزة، ومحطات وشبكات مياه العياط والصف وأطفيح والحوامدية بطاقات إنتاجية مضافة تبلغ 180 ألف متر مكعب في اليوم، لافتا إلى أن المشروعات التي ستدخل الخدمة قبل 30 يونيو المقبل تبلغ 12 مشروع مياه شرب و23مشروع صرف صحي لخدمة 1,8 مليون نسمة بالمحافظة، و23 مشروع صرف صحي بالقرى.

وأشار المهندس حسن الفار إلى أنه بالنسبة لمشروعات الصرف الصحي بالقرى، بلغ عدد القرى المخطط إمدادها بخدمة الصرف الصحي بالمحافظة 167 قرية، تم إمداد 33 قرية منها بالخدمة، وجار تنفيذ مشروعات لدخول الخدمة قبل 30 يونيو 2018 لـ 27 قرية، ويتم تنفيذ البرنامج الزمني المكثف لخدمة باقي القرى تباعا.

واستعرض الدكتور محمد حسن رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، تقريرا شاملا عن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، من حيث جودة الخدمة ومطابقة المحطات للمواصفات والحالة الفنية لهذه المحطات، فضلا عن حالة المعامل التي تشرف على متابعة المحطات القائمة، موضحا نظام متابعة شكاوى المواطنين بالجهاز، وكيفية التعامل مع الشكاوى اليومية الخاصة بتقديم الخدمة، إضافة إلى الشكاوى الواردة من بوابة الخدمات والشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضرورة حصر الأماكن التي تتكرر بها شكاوى انقطاع المياه أو مشكلات الصرف الصحي، وتكثيف المتابعة لهذه المناطق من قبل فريق المكتب الفني التابع للوزير مباشرة، لحين حل هذه المشكلات بصورة جذرية.