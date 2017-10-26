طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن خسائر 872 مليون جنيه للجهاز الإداري

القاهرة- مصراوي:

قالت شيرين فراج، عضور مجلس النواب، إن الدولة تحملت خسائر مالية قيمتها 872.6 مليون جنيه؛ نتيجة القرارات الإدارية الخاطئة .

ووجهت "فراج"، طلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، لتقديمه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء؛ بسبب التقرير السنوي للجهاز المركزى للمحاسبات، عن نتائج فحص الحساب الختامي لموازنة الجهاز الإداري للدولة، بالسنة المالية 2015/2016.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن التقرير تضمن خسائر نقدية، وتعويضات، تحملتها الموازنة العامة للدولة، بقيمة إجمالية تساوي 872.6 مليون جنيه، في العام المالي 2015/2016؛ نتيجة إصدار المسئولين في بعض الوزارات، والمصالح الحكومية، قرارات إدارية، ترتب عليها رفع أصحاب الشأن دعاوى قضائية ضد تلك الوزارات.

وأشارت "فراج" إلى سداد الحكومة 151.5 مليون جنيه، مصروفات تنفيذا لأحكام قضائية، خصمت وفق الباب الثاني "شراء السلع والخدمات".

وتابعت: "تم سداد 721,1 مليون جنيه، كتعويضات، وغرامات، صرفت للغير، خُصمت وفقًا للباب الخامس "المصروفات الأخرى"، ونحو 31,4 مليون جنيه، خسائر ناتجة عن السرقة والإهمال، أو الاختلاس، خلافًا لمبالغ أخرى قيد التحقيق.

وأضافت فراج، أن القرارات الإدارية الخاطئة لبعض مسئولي الحكومة، أدت إلى تحمل ميزانية الدولة، أعباء ضخمة، متسائلةً: "ما أسباب اتخاذ تلك القرارات الخاطئة دون دراسة؟، ما هى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع تكرار هذا الأمر؟

وطالبت عضو مجلس النواب بمحاسبة المسئولين أصحاب القرارات الإدارية الخاطئة، وتحمل تبعية قرارتهم، ومحاسبة من أدى لوصول هؤلاء المسئولين إلى أماكنهم الوظيفية دون أحقيه، لافتةً إلى من يتسبب في خسارة الدولة نتيجة قراراته الإدارية الخاطئة بالتأكيد لم يكن أهلا لمنصبه .