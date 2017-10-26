وزير الأوقاف يعلن زيادة بدل خطبة الجمعة

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه تم رفع بدل خطبة الجمعة بالنسبة لأساتذة الجامعات إلى 300 جنيه، ومن 40 إلى 75 لجميع خطباء المكافأة وأعضاء وشيوخ المقارئ.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس بمقر الوزارة، أنه سيتم عقد اختبارات لأعضاء وشيوخ المقارئ في القرآن وفقه الصلاة والصوم، لدعم الأئمة في المساجد مقابل مكافاة قدرها 400 جنيه، بخلاف مكافأة خطبة الجمعة، وسيتم منحهم كارنيه خطيب مكافأة متميز، وإعطاء الأولوية لهم في أول مسابقة تعقدها الوزارة لتعيين أئمة، إذا لم يكونوا معينين.

وأشار إلى أنه تم رفع مكافأة خطبة الجمعة لخطباء المكافأة من الطلبة والواعظين الذين يتقاضون أجرا إلى 200 جنيه.

وأكد "جمعة" فتح باب التقدم لمقيمي الشعائر بمكافأة قدرها 400 جنيه، وسيتم إجراء اختبارات لهم في فقه الصيام والصلاة والطهارة.

ولفت إلى رفع الأجر الخاص بالمرافق للأئمة المكفوفين من 30 إلى 100 جنيه.