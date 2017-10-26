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مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف

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مصراوي Masrawy

مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف

01:24 م الخميس 26 أكتوبر 2017

مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف

قطار

بني سويف ــ أحمد كامل:

لقي شاب مصرعه، اليوم الخميس، أسفل عجلات قطار محمل بالسولار، بمزلقان الغمراوي بمدينة بني سويف، ونقل لمشرحة المستشفى الجامعي.

وتلقى اللواء جرير مصطفى إخطارًا من اللواء ممدوح أبو زيد مدير مباحث المديرية، باستقبال مشرحة المستشفى الجامعي لجثة شاب يدعى "سيد عبدالعظيم حماد" 30 عامًا، ومقيم مركز إهناسيا.

وتبين من تحريات المقدم وليد طاحون رئيس مباحث السكة الحديد إن المتوفى حاول العبور من منطقة غير معدة للعبور بالقرب من مزلقان الغمراوي بمدينة بني سويف، أثناء مرور القطار رقم 528 المحمل بالسولار القادم من القاهرة في طريقه إلى محافظة أسوان، ما تسبب في اصطدام القطار به ووفاته في الحال.

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