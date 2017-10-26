رئيس الوزراء يوجه بتوفير 300 مليون جنيه لتنفيذ 3 مستشفيات مركزية بالأقصر

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وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بتوفير اعتمادات مالية قدرها نحو 300 مليون جنيه، للانتهاء من تنفيذ 3 مستشفيات مركزية بمحافظة الأقصر، وهي "العديسات، وإسنا، والبياضية"، التي من المقرر أن تخدم عدد كبير من المواطنين بتلك المراكز والمناطق المحيطة بها، بما يسهم في النهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال استعراض تقرير من محمد بدر محافظ الأقصر، بحضور وزيري الإسكان، والصحة، والذي تناول كافة التفاصيل المتعلقة بالمشروعات التي يتم تنفذيها خلال الفترة بين عامي 2014 و2017، بما يشمل مختلف القطاعات الخدمية والتنموية وفي مقدمتها الصحة، والتعليم، والإسكان، ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء والطرق والبنية التحتية، والزارعة، والري، والتضامن الاجتماعي، وخدمات توفير العدالة الاجتماعية، فضلأً عن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومجالات الآثار والسياحة.

وأشار المحافظ خلال العرض الذي قدمه بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، إلى أنه تم الانتهاء من 90 مشروعًا خلال السنوات الثلاث الماضية، بتكلفة 3 مليارات جنيه تقريبًا، وجاري تنفيذ 66 مشروعًا بتكلفة 1.8 مليار جنيه.