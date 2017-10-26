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رئيس الوزراء يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة طيبة الجديدة

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة طيبة الجديدة

01:21 م الخميس 26 أكتوبر 2017

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الأقصر - محمد محروس:

تفقد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، اليوم الخميس، مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة طيبة الجديدة شمال الأقصر برفقة وزير الإسكان الاجتماعي ومحافظ الأقصر.

واستمع رئيس الوزراء لشرح مفصل عن المشروع من وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي يبلغ عدد الوحدات السكنية بالمشروع 648 وحدة سكنية.

وقال الوزير إن عدد العمارات المستهدفة يبلغ عددها 14 ألف و352 وحدة سكنية، فيما بلغ إجمالي عدد العمارات التي تم إسنادها 288 بعدد 6912 مقسمة إلى 174 عمارة بعدد 4176 وحدة، مرحلة أولى 480 فدانًا، و114 عمارة بعدد 2736 وحدة سكنية مرحلة ثانية 620 فدانًا.

بقيمة إجمالية 895 مليون جنيه تم الانتهاء من تنفيذ 223 عمارة.

واستأنف رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، جولته الميدانية بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، بتفقد مستشفى البياضية المركزي التي تشهد أعمال تطوير برفقة وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين.

ووصل رئيس الوزراء إلي محافظة الأقصر مساء أمس الأربعاء، لتفقد عدد من المشروعات الأثرية والتنموية والخدمية في المحافظة.

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