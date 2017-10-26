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مسيرة تحت شعار "لا للإرهاب" في الوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

مسيرة تحت شعار "لا للإرهاب" في الوادي الجديد

01:17 م الخميس 26 أكتوبر 2017

محافظة الوادي الجديد

أ ش أ

نظمت محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، مسيرة كبرى بمدينة الخارجة تحت شعار "لا للإرهاب"، شارك فيها أكثر من 2000 من الشباب وطلاب المدارس والرياضيين، والقيادات التنفيذية يتقدمهم سكرتير عام المحافظة اللواء أشرف مصطفى.

وثمّن المشاركون في المسيرة جهود رجال القوات المسلحة والشرطة في حفظ الأمن والتصدي للإرهاب.

من ناحيته، صرح سكرتير عام المحافظة بأن المسيرة تأتي للتعبير عن تضامن المصريين مع قواتهم المسلحة والشرطة في مواجهة واقتلاع الإرهاب، مشيرًا إلى أن تضحيات الشهداء ستظل شاهدًا على عظمة المصريين الذين اختاروا البناء والتعمير والتصدي للعنف والإرهاب.

يذكر أن المسيرة انطلقت من مركز شباب الخارجة، مرورًا بميدان الساحة إلى قسم شرطة الخارجة، وانتهت أمام مديرية أمن الوادي الجديد - ممتدة لأكثر من 3 كيلومترات.

وردد المشاركون الأغاني الوطنية ورفعوا أعلام ، فيما كثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها لتأمين المسيرة.

هذا المحتوى من

Asha

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