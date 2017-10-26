نحو 100 قتيل ومصاب في انفجار مصنع ألعاب نارية بإندونيسيا

جاكرتا (د ب أ)

أعلنت الشرطة الإندونيسية مقتل ما لا يقل عن 47 شخصا وإصابة 46 آخرين بعدما تسبب انفجار وقع بمصنع للألعاب النارية قرب العاصمة في اندلاع حريق.

وقال أدهم عزيز قائد شرطة جاكرتا :"حتى الآن تم العثور على 47 جثة".

وقال المسؤول في إدارة الإطفاء المحلية أوني ساحروني لمحطة "مترو" التليفزيونية إن جميع الضحايا من عمال المصنع، الموجود بمنطقة تانجيرانج جنوب غرب جاكرتا.

وذكرت الشرطة المحلية في بيان أن جثث الضحايا تفحمت بحيث لم يعد من الممكن التعرف عليها، وأن التفجير الأول وقع فوق سقف المصنع.

وأظهر مقطع التقطه أحد سكان المنطقة بكاميرا هاتف جوال ألسنة اللهب وقد سيطرت على المصنع.

وقال توني روستوني حاكم المنطقة إن المصنع بدأ العمل قبل ستة أسابيع فقط.