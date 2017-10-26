القوات العراقية تحرر قاعدة جوية غربي بغداد

الأنبار، العراق (د ب أ)

أفاد بيان عسكري عراقي اليوم الخميس بأن القوات العراقية حررت قاعدة عسكرية ومناطق أخرى في إطار عملية تحرير مناطق غربي الأنبار من سيطرة داعش.

وقال بيان لخلية الإعلام الحربي إن "قطعات عمليات الأنبار حررت دائرة البحوث الزراعية شمال الطريق الاستراتيجي ومحطة H1 وقرية أم الوز ومنطقة الحسينيات ومنطقة النادرة وقاعدة سعد الجوية (H2) ومنطقة الكعرة .

وحسب البيان، مازالت القوات مستمرة بالتقدم.

وكان رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أعلن صباح اليوم انطلاق عملية تحرير مناطق أقصى غربي العراق، وهي آخر المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرة تنظيم داعش في العراق.

وقال الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله قائد عمليات تحرير غربي الأنبار، في بيان صحفي، إن العملية تشمل تحرير مناطق "راوة - العبيدي- سعدة - الكرابلة - القائم - معامل الفوسفات والسمنت - مناطق T1 وكافة المناطق والقرى المحيطة بها، وتأمين الحدود الدولية بين العراق وسورية".

وتعد هذه العمليات تتويجا للعمليات العسكرية التي خاضتها القوات العراقية للقضاء على وجود داعش في أنحاء البلاد بشكل نهائي.