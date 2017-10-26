"الأوقاف" تضاعف الدعم لنقابة القراء.. والطبلاوي: أحسن خبر
"الأوقاف" تضاعف الدعم لنقابة القراء.. والطبلاوي: أحسن خبر
01:05 م الخميس 26 أكتوبر 2017
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب - محمود مصطفى:
ضاعف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدعم المقدم لنقابة القراء من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه.
وقال "جمعة" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس بمقر الوزارة، إنه سيتم دعم أهل القرآن بصفة مستمرة الفترة المقبلة.
ووجه وزير الأوقاف، نقابة القراء بتخصيص المبلغ لدعم معاشات القراء الذين لا يتقاضون أي مبالغ من الحكومة.
من جانبه علق الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء، على قرار وزير الأوقاف بدعم نقابة القراء بقوله " أحسن خبر".
وقدم نقيب القراء الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ودعا له قائلا " أكرمك الله".
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