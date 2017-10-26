السيسي يبحث مع وزير الداخلية الفرنسي تجفيف منابع الإرهاب

باريس - (أ ش أ):

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، وزير الداخلية الفرنسي جيرارد كولوم.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد خلال اللقاء على أهمية تعزيز التشاور والتعاون المشترك بين البلدين، لا سيما في ظل الظروف والتحديات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وتنامي خطر الإرهاب وانتشاره بحيث أصبح يهدد كافة أنحاء العالم بما فيها فرنسا وأوروبا.

وأشاد "كولوم" بالعلاقات بين البلدين، مشيراً إلى دور مصر في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً حرص بلاده على الوقوف بجانب مصر وتقديم كل سبل الدعم لها في حربها ضد الإرهاب.

وأكد الرئيس عزم مصر على المضي قدماً في التصدي للإرهاب، مشيراً إلى الجهود التي تتم في هذا الصدد على المستويات المختلفة، كما استعرض الرئيس الرؤية المصرية بشأن استراتيجية مكافحة الإرهاب، والتي لا تقتصر على الوسائل العسكرية والأمنية فقط بل تمتد لتشمل الجوانب الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والتصدي لمحاولات ضرب الوحدة الوطنية.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لتجفيف منابع الإرهاب والقضاء على مصادر تمويله وإمداده بالسلاح والمقاتلين.

وذكر السفير علاء يوسف أن اللقاء شهد كذلك تباحثاً حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجال الأمني، بالإضافة إلى بحث آخر مستجدات الوضع في كل من ليبيا وسوريا.

وشدد الرئيس على أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة، والتي تعد سبباً رئيسياً في تفشي ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وما يرتبط بتلك الأزمات من احتمالات انتقال المقاتلين من بؤر النزاع إلى مناطق أخرى بما يؤدي إلى تفشي خطر الإرهاب.

وأكد الرئيس ضرورة استمرار التنسيق والتعاون المشترك خاصة في مجال ضبط الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية.