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فرج عامر يشيد بمواقف محمد بن سلمان تجاه أسر شهداء الواحات

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مصراوي Masrawy

فرج عامر يشيد بمواقف محمد بن سلمان تجاه أسر شهداء الواحات

01:03 م الخميس 26 أكتوبر 2017

فرج عامر يشيد بمواقف محمد بن سلمان تجاه أسر شهداء الواحات

محمد بن سلمان

القاهرة – مصراوى:

‏وجه المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب، التحية والتقدير والشكر لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي أصدر توجيهاته للمسئولين بالسعودية بتوجيه الدعوة لأهالي وأسر شهداء الحادث الإرهابي بالواحات لأداء العمرة، وحضور مباريات المصري لكرة القدم في مونديال 2018 في .

وقال "عامر" في بيان اليوم الخميس، إن مثل هذه المواقف الإنسانية الرائعة لا يفعلها سوى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، الذي يؤكد دائمًا حرصه على مواصلة الدور الرائد والمحوري للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين في دعم وشعبها؛ ترسيخًا للعلاقات التاريخية بين القاهرة والرياض.

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