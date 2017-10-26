فرج عامر يشيد بمواقف محمد بن سلمان تجاه أسر شهداء الواحات

القاهرة – مصراوى:

‏وجه المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب، التحية والتقدير والشكر لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي أصدر توجيهاته للمسئولين بالسعودية بتوجيه الدعوة لأهالي وأسر شهداء الحادث الإرهابي بالواحات لأداء العمرة، وحضور مباريات المنتخب المصري لكرة القدم في مونديال كأس العالم 2018 في روسيا.

وقال "عامر" في بيان اليوم الخميس، إن مثل هذه المواقف الإنسانية الرائعة لا يفعلها سوى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، الذي يؤكد دائمًا حرصه على مواصلة الدور الرائد والمحوري للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين في دعم مصر وشعبها؛ ترسيخًا للعلاقات التاريخية بين القاهرة والرياض.