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ضخ 2078 طن مواد بترولية وطرح 44 ألف أسطوانة غاز بالغربية

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مصراوي Masrawy

ضخ 2078 طن مواد بترولية وطرح 44 ألف أسطوانة غاز بالغربية

01:11 م الخميس 26 أكتوبر 2017

ضخ 2078 طن مواد بترولية وطرح 44 ألف أسطوانة غاز بالغربية

أرشيفية

أ ش أ

قال وكيل وزارة بالغربية، سامح هنداوي، إنه تم ضخ ألفين و78 طنًا من المواد البترولية (سولار، وبنزين 80، و92)، بالإضافة إلى طرح 44 ألف أسطوانة غاز منها 41 ألف أسطوانة منزلية، و3 آلاف أسطوانة غاز تجارية بأسواق المحافظة.

وأكد وكيل الوزارة - في تصريح اليوم الخميس - أنه تم تكثيف الرقابة التموينية على مختلف محطات الوقود والأسواق ومحال صرف المقررات التموينية على مستوى المحافظة، محذرًا كل من يتلاعب بالأسعار باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.

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مصراوي Masrawy

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