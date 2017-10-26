أسهم في نجومية «الكينج» ولحن لـ«عمرو دياب».. 8 معلومات عن «أحمد منيب»

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فى قصر محمد على بمنطقة المنيل، ووسط حضور النجوم والفنانين، فى مهرجان الفنون والفلكور الأفروصيني، أمس الأربعاء، كرم المخرج خالد يوسف الملحن والمغني النوبي الراحل أحمد منيب، وفى التقرير التالى يستعرض "التحرير لايف" معلومات عنه:

1- ولد في 4 يناير عام 1926 بالنوبة.

2- أول من عزف على "الطنبور"، وهي آلة قديمة ذات جذور فرعونية، وتعلم العود القالب الشرقي، ليمزجهما معا ويخرج منهما طربا إفريقيا شرقيا.

3- انضم إلى فرقة زكريا الحجاوي عام 1956، واستمر معها عامين ثم استقل عنها وبدأ الغناء فى الأفراح بالقاهرة والإسكندرية.





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4- وجه خطابا إلى الرئيس جمال عبد الناصر، طالبا فيه السماح للموسيقى النوبية بمساحة فى الإذاعة المصرية كتأكيد على مصرية نوبيته، استجاب عبد الناصر لخطاب "منيب" وجاء برنامج "من وحي الجنوب"، ليسمع جمهور الإذاعة اللغة النوبية بعزفه، لكن بعد فترة تم تأجيل البرنامج بسب انتشار أغاني عمالقة الغناء، مثل أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وظل منيب حبيس الأفراح والحفلات.

5- أسهم في صنع مشوار الكينج "محمد منير" الفنى، وكان الشرارة الأولى لنجاحه، التى ساعدته في تألقه فنيا، فلحن له أول عشرة ألبومات وعددها 45 أغنية، حيث بدأت علاقته به من خلال الشاعر عبد الرحيم منصور، الذى أخبره أن هناك شابا نوبيا يمتلك حنجرة ذهبية، ولا بد أن يستمع إليه فوافق منيب على مقابلته وفى إحدى الجلسات استمع منيب إلى منير وآمن بموهبته، فأخذ في تدريبه على أداء ألحانه لتبدأ انطلاقة منير بألبوم "علموني عينيكي" عام 1977.



6- لحن 85 لحنا وغنى 51 لحنا فى ألبوماته السبعة، منها "مشتاقين، يا عشرة، كان وكان، بلاد الدهب، راح أغني، قسمة ونصيب، حدوتة مصرية".



7- قدم منيب ألحانا لعدد من النجوم الشباب وقتها، منهم حميد الشاعري وعمرو دياب وإيهاب توفيق وعلاء عبد الخالق وحسن عبد المجيد وحنان ومنى عبد الغني وهشام عباس وفارس، وآخرون من جيل الثمانينيات.

8- توفي في فبراير عام 1990 عن عمر يناهز 65 عاما.