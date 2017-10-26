القبض على عاطلين بحيازتهما كابلات ضغط عالي مسروقة بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

ضبطت قوة من وحدة مباحث قسم ثان أسوان، اليوم الخميس، اثنين من العاطلين، وبحيازتهما كمية كبيرة من كابلات الضغط العالي المسروقة، أثناء استقلالهما سيارة نقل.

وتلقى اللواء فتح الله حسني، مدير أمن أسوان، إخطارًا من العميد محمود عوض مدير مباحث المديرية، يفيد بضبط كلًا من "محمود. ف" وشهرته "محمود القط" 30 عامًا، عاطل، والسابق اتهامه في 7 قضايا، ونجل عمه "حمادة. ي" 16 عامًا، عاطل، ويقيمين دائرة قسم ثان أسوان، وبحيازتهما سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع، وطلقة من ذات العيار، أثناء استقلالهما سيارة ربع نقل بدون لوحات معدنية محملة بكمية من أسلاك كهرباء الضغط العالي المسروقة.