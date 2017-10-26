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بالصور - محافظ بورسعيد يتفقد "بورفؤاد" ويوجه بالعناية بالمسطحات الخضراء

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مصراوي Masrawy

بالصور - محافظ بورسعيد يتفقد "بورفؤاد" ويوجه بالعناية بالمسطحات الخضراء

12:56 م الخميس 26 أكتوبر 2017

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القبض على عاطلين بحيازتهما كابلات ضغط عالي مسروقة بأسوان

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، مدينة بورفؤاد، ضمن جولته التفقدية الصباحية للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه المحافظ بالاعتناء بالمسطحات الخضراء والحدائق كونها متنفس هام للمواطنين وتبرز الشكل الجمالي والحضاري للمدينة المطلة على المشروعات العملاقة بشرق بورسعيد.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة لها تجربة فريدة من خلال مبادرة "حدائق بلا أسوار" أثبتت نجاحها بحدائق السلام وسعد زغلول وجاري تطبيقها بحدائق أخرى.

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