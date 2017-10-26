الكرملين: المسلحون الروس في "داعش" مجرمون ويجري القضاء عليهم

موسكو- (أ ش أ):

قال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية ( الكرملين)، ديمتري بيسكوف، إن المواطنين الروس الذين يحاربون في صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي هم مجرمون ويجري القضاء عليهم.

وقال بيسكوف - في تصريحات صحفية اليوم الخميس: "إن أولئك الذين انضموا إلى الإرهابيين ولهم علاقة بالأنشطة الإرهابية ويواجهون بالسلاح القوات المسلحة للجمهورية العربية السورية والجيش الروسي بالسلاح هم مجرمون يجري تدميرهم والقضاء عليهم".

وشكك بيسكوف في صحة المعلومات، التي نشرتها مجموعة "صوفان جروب" للخدمات الاستخباراتية الأمنية حول مواطني روسيا الذين يقاتلون إلى جانب تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، قائلا: "نحن لا نقيم نتائج هذا التقرير، نحن لا نفهم مدى مصداقية هذه البيانات ولا على أي أساس جرى إعدادها"، مشيرا إلى أن روسيا تشكك في هذه المعلومات".​