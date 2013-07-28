انتهاء تصوير فض اشتباك الخميس القادم

ينتهي المخرج احمد نور الخميس القادم من تصوير اخر مشاهد مسلسل فض اشتباك.و بعدها يتفرغ لاجراء مونتاج الحلقات المتبقية .

وعن مشاركته بالتمثيل فى العمل يقول المنتج خالد حلمى. لست غريبا علي التمثيل فمنذ أن بدأت تجربة الأنتاج الدرامي في الأذاعة وأنا أشارك في الأعمال التي أنتجها كممثل لأن التمثيل بالنسبة لي هواية. فأنا في الاساس مخرج ومعظم أعمالي الأذاعية التي أنتجتها شركتي قمت بأخراجها بنفسي وفكرة الأداء والالقاء ليست بغريبة علي كما اخرجت العديد من الأعلانات التليفزيونية.

ويضيف حلمى في العام الماضي أثناء بروفات الترابيزة لمسلسل ” أخت تريز ” للنجمة حنان ترك كنت أشارك في البروفة مكان أحد الفنانيين لم يتم التعاقد معهم وهي شخصية الضابط حسام .وفوجئت بالمؤلف بلال فضل وصديقي المنتج أحمد نور والمخرج حسام الجوهري يطلبون مني اداء هذا الدور وقدمته بالفعل ووجدت ردود أفعال طيبة مما دفعني للمشاركة هذا العام في ” فض أشتباك ” حيث أقدم دور ” أدهم ” وهي شخصية مميزة جدا لانها من لحم ودم وهو رجل ورث عن والده اسطول للسياحة والتي يستغلها كستار لتجارة المخدرات ويستمر في ذلك إلي أن يحدث له شئ تقلب الاحداث .

مسلسل ” فض اشتباك ” تأليف حازم متولي وبطولة أحمد صفوت وايناس كامل وعبد الرحمن أبو زهرة وطارق عبد العزيز وايهاب فهمي ونبيل نجم وريم مصطفي واخراج أحمد نور في أول تجربة أخراجية له .