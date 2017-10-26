أخبار عاجلة

ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية -
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

القضاء التونسي يحقق مع شقيق منفذ اعتداء مرسيليا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

القضاء التونسي يحقق مع شقيق منفذ اعتداء مرسيليا

12:43 م الخميس 26 أكتوبر 2017

القضاء التونسي يحقق مع شقيق منفذ اعتداء مرسيليا

أرشيفية

تونس (د ب أ)
أعلن مصدر قضائي في تونس اليوم الخميس التحقيق مع أنور الحناشي، شقيق أحمد الحناشي منفذ اعتداء مرسيليا، بعد استلامه من السلطات السويسرية مساء أمس الأربعاء.

وقال المتحدث باسم محكمة تونس العاصمة والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المكلف بالتحقيق في القضايا الإرهابية، إن السلطات التونسية استلمت أنور الحناشي وزوجته من السلطات السويسرية وسيجري التحقيق معهما بشبهة الانتماء لتنظيم الإرهابي.

وأضاف المتحدث سفيان السليطي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) "أنور الحناشي صادرة بحقه بطاقة جلب دولية، وهناك محضر آخر مستقل للتحقيق معه بشأن معطيات عن تردده على مناطق نزاع في سورية وليبيا".

وتحتفظ وحدات الحرس الوطني بثكنة العوينة العسكرية حتى الآن بأنور الحناشي وزوجته، وسيتم احالتهما على القطب القضائي لمكافحة الارهاب للتحقيق، بحسب نفس المصدر.

واعتقل الزوجان في العاشر من الشهر الجاري في مركز لتسجيل اللاجئين في منطقة كياسو (كانتون تيسينو) على الحدود مع ايطاليا.

وقالت الشرطة الفدرالية السويسرية إن أنور الحناشي معروف لدى أجهزة الشرطة الأجنبية لارتباطه بحركات جهادية إرهابية.

كان أحمد الحناشي، الأخ الأكبر، قد قتل في مطلع أكتوبر الحالي امرأتين في هجوم بسكين بمحطة شارل في مرسيليا، قبل أن يقتل برصاص جندي فرنسي. وتبنى تنظيم داعش الهجوم.

واعتقلت الشرطة الايطالية الشقيق الآخر لأحمد، أنيس الحناشي في مدينة بولونيا، وقالت إنه سبق أن قاتل في سورية.

وتشتبه الشرطة الفرنسية التي طلبت تسليم أنيس الحناشي في مذكرة اعتقال دولية، في صلاته بهجوم مرسيليا ، فيما تحقق الشرطة الإيطالية فيما إذا كان الشقيقان قد كونا عصابة ارهابية فوق أراضيها قبل توجه أحمد الحناشي إلى فرنسا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إحباط أكثر من 550 عملية إرهابية في دول منظمة شنجهاي خلال 3 سنوات

    أخبار

  • وزير الخارجية الباكستاني: أمريكا لا يمكن أن تنجح في أفغانستان بدون

    أخبار

  • الاتحاد الأوروبي يؤكد الدعم الكامل لبعثة الأمم المتحدة في لبنان

    أخبار

  • ماكرون لـ "": أرض خصبة للمشاريع والاستثمار

    أخبار

إعلان

76b57b4746.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة