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موانئ بورسعيد تستقبل سفينتين على متنهما 6000 طن صودا و5800 طن ملح

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مصراوي Masrawy

موانئ بورسعيد تستقبل سفينتين على متنهما 6000 طن صودا و5800 طن ملح

12:49 م الخميس 26 أكتوبر 2017

موانئ بورسعيد تستقبل سفينتين على متنهما 6000 طن صودا و5800 طن ملح

موانئ بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، أنها استقبلت سفينتين على متنهما 6000 طن صودا و5800 طن ملح.

وأشارت في بيان لها إلى أنها استقبلت السفينة "YM PLUTO" وجنسيتها مالطا، ويبلغ طولها 119 مترًا والغاطس 5 أمتار، لشحن 6000 طن صودا، وسوف تغادر السفينة الميناء متجهة إلى ميناء جنوي عقب انتهاء الشحن، كما استقبلت السفينة "A.M.K MARINA" القادمة من لبنان وجنسيتها بليز، ويبلغ طولها 90 مترًا والغاطس 8 أمتار، لشحن 5700 طن ملح وسوف تغادر السفينة الميناء متجهة إلى اليونان عقب انتهاء الشحن.

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