القبض على مسجل خطر بحيازته 82 تذكرة "هيروين" في دمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

شنّت قوات الشرطة بمديرية أمن دمياط، حملة موسعة جابت عددًا من ميادين وشوارع مركز كفر البطيخ لضبط عدد من المطلوبين لدى جهات التحقيق، برئاسة الرائد كريم علتم رئيس مباحث مركز كفر البطيخ، ونجحت في ضبط مسجل "شقي" بحيازته 82 تذكرة "هيروين".

وألقت قوات الأمن القبض على "م. أ"، البالغ من العمر 37 عامًا، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بعد ضبط كمية كبيرة من "الهيروين" بحيازته في كمين بالقرب من موقف المحطة.

وكشفت التحريات التي أجراها ضباط إدارة البحث الجنائي أن المتهم مسجل "شقي" تحت فئة "مخدرات"، وأنه مفرج عنه منذ وقت قريب، وتبين عودته إلى الاتجار في المواد المخدرة، وجرى وضع خطة لضبطه ضمن عدد من الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالمحافظة.