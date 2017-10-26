بالصور - انطلاق الحملة القومية للكشف عن فيروس "سي" بجامعة بنها

القليوبية - أسامة علاء الدين:

انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات الحملة القومية للكشف عن فيروس "سي" بين طلاب الفرقة الأولى بكليات جامعة بنها، تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في إطار خطة الدولة والجامعة للقضاء على المرض.​

وقال الدكتور السيد يوسف القاضي، رئيس جامعة بنها، إن الحملة تستهدف 18 ألف و400 طالب تقريبًا، وتمثل أكبر حملة للكشف عن الفيروس "سس" بين طلاب الفرقة الأولى بجميع كليات الجامعة، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتور أحمد عماد راضي وزير الصحة، بالتنسيق مع كلية الطب البشري والمستشفيات الجامعية.

وأشار القاضي، إلى أنه سيتم خلال الحملة إجراء التحاليل المبدئية، وتحاليل الأجسام المضادة، والفحوص المتقدمة وكل الاختبارات الطبية والمعملية من خلال نخبة من الأساتذة المتخصصين بالجامعة.