التحقيق مع أمين شرطة و3 معلمين في اعتداءات متبادلة داخل مدرسة بببني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

بدأت نيابة مركز شرطة ناصر شمال بني سويف، اليوم الخميس، التحقيق مع 3 معلمين بمدرسة طحا بوش الابتدائية الجديدة، وأمين شرطة، في محاضر وبلاغات متبادلة باعتداءات فيما بينهم داخل المدرسة، أسفرت عن تحطيم أجهزة داخل المدرسة.

وطلبت النيابة تحريات المباحث وتفريغ كاميرات المدرسة لبيان ما حدث من تعديات على الآخر عقب اتهام كل طرف منهم بالاعتداء على الآخر وتحريرهم محاضر متبادلة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة تضمنت تحطيم أمين شرطة يرتدي ملابس مدنية للأثاث المكتبي داخل حجرة مدرسة طحا بوش الجديدة التابعة لإدارة ناصر التعليمية، كما أظهرت المقاطع احتجاز أمين الشرطة داخل تلك الحجرة.

وتلقت إدارة ناصر التعليمية ببني سويف مذكرة من مدرسة طحا بوش الجديدة تفيد بتحطيم أمين شرطة، وولي أمر تلميذ بالمدرسة لعدد من الأجهزة والكراسي بعد اعتدائه على الأخصائي الاجتماعي بالضرب، أثناء اليوم الدراسي، قبل ان يتم استدعاء الشرطة ويتم ضبطه.

كما تبين من المذكرة إن سبب حضور أمين الشرطة إلى المدرسة يرجع إلى رغبته في حصوله على نجله قبل انتهاء اليوم الدراسي، وحين طلب منه الأخصائي الانتظار لدقائق اعترض أمين الشرطة وحدثت مشادة بينهما قبل أن يعتدي على الأخصائي الاجتماعي.