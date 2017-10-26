أخبار عاجلة

ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية -
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يستعرض المخطط الاستراتيجي لمحافظة الأقصر حتى عام 2030

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يستعرض المخطط الاستراتيجي لمحافظة الأقصر حتى عام 2030

12:45 م الخميس 26 أكتوبر 2017

رئيس الوزراء يستعرض المخطط الاستراتيجي لمحافظة الأقصر حتى عام 2030

المهندس شريف إسماعيل

أ ش أ

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بديوان عام محافظة الأقصر ضم الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، والدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والدكتور خالد العناني وزير الآثار، ومحافظ الأقصر محمد بدر.

وقدم المحافظ عرضًا تفصيليًا للمخطط الاستراتيجي للمحافظة حتى عام 2030.

واستمع رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى شرح مفصل عن أهم المشروعات التي جرى تنفيذها في المحافظة في قطاعات الصحة والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق وموقف المشروعات المتوقفة والخطة العاجلة للمحافظة.

واستأنف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، زيارته لمحافظة الأقصر، صباح اليوم الخميس، لليوم الثاني وبدأ الجولة صباحًا بزيارة مستشفى البياضية المركزي، وتفقد رئيس الوزراء أعمال الإنشاءات الجارية بالمستشفى والهادفة لتحويل جزء منها إلى أكبر مستشفى للنساء والتوليد بجنوب الصعيد بتكلفة إجمالية تزيد عن 150 مليون جنيه.​

هذا المحتوى من

361a3c35bf.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور - رئيس الوزراء يتفقد مستشفى البياضية المركزي بالأقصر

    أخبار

  • رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

    أخبار

  • رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

    أخبار

  • رئيس الوزراء يلتقي نواب الأقصر لبحث مطالب واحتياجات الأهالي

    أخبار

إعلان

463cbccc36.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية

ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية

ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين