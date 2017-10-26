رئيس الوزراء يستعرض المخطط الاستراتيجي لمحافظة الأقصر حتى عام 2030

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عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بديوان عام محافظة الأقصر ضم الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، والدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والدكتور خالد العناني وزير الآثار، ومحافظ الأقصر محمد بدر.

وقدم المحافظ عرضًا تفصيليًا للمخطط الاستراتيجي للمحافظة حتى عام 2030.

واستمع رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى شرح مفصل عن أهم المشروعات التي جرى تنفيذها في المحافظة في قطاعات الصحة والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق وموقف المشروعات المتوقفة والخطة العاجلة للمحافظة.

واستأنف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، زيارته لمحافظة الأقصر، صباح اليوم الخميس، لليوم الثاني وبدأ الجولة صباحًا بزيارة مستشفى البياضية المركزي، وتفقد رئيس الوزراء أعمال الإنشاءات الجارية بالمستشفى والهادفة لتحويل جزء منها إلى أكبر مستشفى للنساء والتوليد بجنوب الصعيد بتكلفة إجمالية تزيد عن 150 مليون جنيه.​