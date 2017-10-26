"التعليم" ترد على الشكاوى: قبول التلاميذ بدمنهور وإصلاح ماسورة أسيوط

كتبت-ياسمين محمد:

قال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن إدارة بندر دمنهور، عازمة على قبول التلاميذ فوق 5 سنوات، بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات.

وأضاف خيري في بيان اليوم الخميس، أن القبول تم بالمديرية بها على 3 مراحل للتنسبق برياض الأطفال، لاستيعاب 600 تلميذ بها، والقبول حتى سن الخمس سنوات وثلاثة أشهر، ويجري الآن عمل مرحلة رابعة للقبول لاستيعاب باقي التلاميذ.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا مع مجلس أمناء الإدارة، وهم على علم بما تقدمة المديرية من اهتمام بالغ لاستيعاب باقي التلاميذ.

جاء ذلك ردًا على بعض شكاوى المواطنين للوزارة، بشأن عدم قبول الأطفال فوق خمس سنوات بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات حتى الآن بإدارة بندر دمنهور بمحافظة البحيرة.

وبالنسبة للشكوى الخاصة بإصابة طالب بمدرسة محمود عباس العتيّ بإدارة المنتزة بمحافظة الإسكندرية، أوضح خيري، أنه تم إحالة الواقعة إلى التحقيق بالشئون القانونية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقصر فورًا.

وأضاف خيري، أنه بشأن التضرر من مرور "ماسورة" صرف صحي بمستوى مرتفع عن سطح الأرض أمام مدرستي نزالى جنوب الإبتدائية والإعدادية بالقوصية بمحافظة أسيوط، الأمر الذي قد يتسبب في وقوع إصابات بين الطلاب عند خروجهم من المدرسة بسبب التدافع، تم التواصل مع الوحدة المحلية بالقرية ومسئول شركة الصرف الصحى للبحث عن حل ونقل الماسورة لمستوى تحت سطح الأرض منعًا لحدوث أي أذى بين الطلاب.

وأوضح خيرى أنه بشأن الشكوى من عدم وجود مدرسين "بمدرسة عزبة نيل للتعليم الأساسي" بمركز بيلا بمحافظة كفرالشيخ، فتم إصدار نشرات نقل وانتداب بين المعلمين من خلال الإدارات والمديرية لسد العجز في المدارس على مستوى المحافظة.

وأضاف، أنهى تم إرسال لجنة من تنسيق إدارة المتابعة إلى المدرسة المذكورة لتنفيذ تلك النشرات، وتم ندب مدرسين لتدريس مواد اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية، إلى المدرسة وانتهت المشكلة.